La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, puso en duda este miércoles la confiabilidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien Washington está trabajando tras la intervención militar en Caracas a principios de enero.

"Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez", dijo Machado a periodistas tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Lo que pasa es que se le acabaron las opciones" a la que fue mano derecha de Nicolás Maduro, capturado y exfiltrado de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses.

Acciones y reacciones del gobierno de Estados Unidos en Venezuela

Ese ataque militar cambió la situación política en Venezuela, cuyo nuevo gobierno emprendió una liberación de presos.

Bajo la presión de Estados Unidos, que ha pasado a controlar las ventas del petróleo venezolano, el gobierno de Rodríguez ha reformado la legislación de hidrocarburos.

Machado declaró su total confianza en el gobierno Trump, a pesar de que la reacción inicial del mandatario republicano fue descartarla a corto plazo para una transición política.

"Todo el mundo sabe quién es quién en Venezuela, así que tenemos que concentrarnos en mirar hacia adelante", explicó.

Trump cambió de parecer tras recibir a Machado en la Casa Blanca. La líder opositora le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz, que había recogido en Oslo semanas atrás, y que Trump anhelaba.

Desde entonces Machado recibió elogios de Trump, que explicó su deseo de integrarlar de alguna forma en una transición a la democracia en Venezuela.

Preguntada sobre si aceptaría compartir provisionalmente el poder con Rodríguez para garantizar esa transición, Machado contestó: "nosotros estamos dispuestos y de hecho, estamos trabajando para facilitar una transición real".

"Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos" aseguró.

"Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos".

Rubio recibió a puerta cerrada a la opositora tras una audiencia en el Senado sobre los siguientes pasos a dar respecto a Venezuela.

El secretario de Estado reiteró que el proceso es a "largo plazo", y que uno de los objetivos es obligar a Venezuela a reducir la presencia de enemigos de Estados Unidos como Irán, China o Cuba.

"Lo único que a mí me consta es que las instrucciones que ha recibido [Rodríguez] son claras", explicó Machado tras el encuentro con Rubio.