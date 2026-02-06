El lago de Maracaibo en Venezuela fue antaño el núcleo de la industria petrolera venezolana, en ese espacio yacen enormes reservas, en parte, todavía sin explotar.

Las instalaciones para su extracción están obsoletas y el lago, contaminado por derrames de hidrocarburos. La explotación petrolífera cayó drásticamente durante la gestión de la compañía estatal PDVSA.

La que fuera una zona próspera, está ahora empobrecida y abandonada. Sus habitantes esperan que las reformas atraigan la inversión y que con ello aumenten los salarios, las pensiones y el poder adquisitivo. Según analistas, la inflación rondó el 400 % en 2025. Pero la esperanza va a la par de la incertidumbre.

Propuestas y desafíos para la recuperación petrolera venezolana

El presidente Donald Trump quiere que las empresas estadounidenses se encarguen de extraer el oro negro venezolano. Pero éstas son reticentes.

Algunos expertos calculan que haría falta invertir entre 70,000 y 180,000 millones de dólares para aumentar considerablemente la producción. Demasiado coste para una zona considerada económicamente "de riesgo".