La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dijo comprometida a realizar elecciones "justas y libres" en su país, en una entrevista difundida el jueves en el canal estadounidense NBC.

Cuando la presentadora le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones "libres y justas" en Venezuela, Rodríguez respondió: "Absolutamente, conforme a la Constitución. Elecciones libres y justas", dijo en español.

"Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país", según otro extracto de la entrevista traducida al inglés por NBC.

Las elecciones en Venezuela han sido contestadas en varias ocasiones, y la última cita ante las urnas, en 2024, fue denunciada como un fraude por la oposición y su resultado no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

El gobierno de entonces, presidido por Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, enfrentó protestas masivas, en las cuales se detuvo a miles de manifestantes.

Maduro sigue siendo el presidente "legítimo" venezolano, enfatizó Rodríguez a preguntas de la periodista de NBC. "Yo estoy encargada de la presidencia", replicó al ser cuestionada sobre quién gobierna el país, si ella o el presidente estadounidense Donald Trump.

Situación política y económica actual en Venezuela

Una convocatoria de comicios "implica también un país libre de sanciones. Es la justicia para Venezuela y la justicia para el pueblo venezolano", añadió, según las citas en español.

"No es nada difícil hacer el trabajo" de presidenta encargada en el contexto actual de conversaciones regulares con Washington, que mantiene un control de las ventas de petróleo venezolano y del dinero que se recauda, aseguró la mandataria.

La mayoría del crudo venezolano que se exporta desde enero, y que ha representado ya al menos 500 millones de dólares de ingresos, ha ido dirigido a Estados Unidos. Esa venta "ha sido de justicia comercial", dijo Rodríguez.

El precio que se paga ahora a Caracas por ese crudo, que es la riqueza esencial de Venezuela, es más alto que el que el país sudamericano lograba con sus exportaciones ilegales, mediante buques fantasma.

"Muchas veces vemos poca claridad, veracidad, en lo que se dice de Venezuela", indicó la presidenta, según otro extracto en español, en alusión a las acusaciones que pesan contra el régimen chavista.

"Hay desinformación al respecto", añadió Rodríguez, que aseguró que entiende a Trump cuando se queja de "desinformación".

Trump aseguró, tras la captura de Maduro, que Estados Unidos iba a recuperar sus derechos como el país que ayudó a construir el sector petrolero venezolano durante décadas.

Rodríguez comentó al respecto que hubo un "cambio de modelo", y que su gobierno está revisando contratos del pasado para saber "quién debe qué a quién".

El tema de los prisioneros políticos "no ha estado en la agenda bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, ha sido una iniciativa de Venezuela", precisó.

El gobierno presentó una ley de amnistía que aun debe ser aprobada por la Asamblea nacional venezolana.