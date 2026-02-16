En Río de Janeiro, el Carnaval toma formas tan diversas como su población. En los suburbios de la ciudad, las calles son tomadas por los grupos de ´bate-bola´, una tradición que se remonta al período colonial.

"Bate-bola es para nosotros vestirse y salir por el suburbio carioca. Es distinto a una escuela de samba. La escuela de samba ya tiene ese lugar definido; en el bate-bola, uno se viste y sale por los callejones de los barrios de Río de Janeiro", cuenta Rodrigo Elias, técnico en telecomunicaciones.

Los integrantes de estos grupos se preparan durante todo el año para desfilar por las calles en los días de carnaval. No hay competencia oficial, pero cada grupo quiere ser el más bonito.

Celebración del Carnaval con mascotas en Barra da Tijuca

"Nosotros cambiamos todos los años. Pero tenemos esa identidad de turma; todo el mundo que ve a ´Dito e Feito´ en la calle sabe que fuimos nosotros los que lo hicimos. Reconoce ´Dito e Feito´ incluso desde lejos. Entonces cambia un poco, pero el grupo, la identidad no, esa no cambia"", asegura Claiton Pereira.

Mientras, en Barra da Tijuca cientos de perros disfrazados se adueñaron de la calle en el ya tradicional Blocão, en el que las familias celebran la fiesta más popular de Brasil también junto a sus mascotas.

"Es un bloco pensado originalmente para perros. Entonces nos levantamos bien temprano en un ambiente mucho más propicio para los perros. Y me encanta que al ´Pedregulho´ le gusta disfrazarse. Así que sí, nos gusta venir y divertirnos. Para nosotros, el Carnaval con ellos es maravilloso", cuenta una maestra llamada Lua Machado.

Las mascotas cariocas demuestran así que también llevan el samba en la sangre.