Las hijas de una campesina que murió en 1997 por una esterilización forzada en Perú resaltaron este viernes como un logro de la "justicia" el fallo de la Corte IDH contra el Estado peruano por una práctica que afectó a unas 300,000 mujeres en los noventa.

¿Qué estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Calificado de "histórico" por la defensa, el fallo es el primero a favor de una víctima de esa política del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que formó parte de un programa de planificación familiar.

El jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand.

"Para nosotras esta sentencia significa haber logrado la justicia", dijo Marisela Monzón Ramos, hija de la víctima, en conferencia de prensa.

Monzón, de 39 años, destacó que la Corte reconoció que Estado peruano violó "los derechos de una mujer que sufrió esterilización forzada".

Reacciones y testimonios de las hijas de la víctima

El tribunal también ordenó que el Estado impulse la investigación, que lleva dos décadas en la justicia peruana sin avances, para aclarar la muerte de Ramos y sancionar a los responsables.

"Yo no tengo recuerdos de mi mamá, es algo que desde niña se me quitó", expresó Marcia Monzón, de 34 años, otra de las hijas de Ramos. Dijo que el proceso significó una "lucha constante".

La abogada María Cedano, de la oenegé feminista Demus y que representó a los familiares, dijo a la AFP que se trata "del primer caso de esterilizaciones forzadas que resuelve la Corte Interamericana".

La víctima habría recibido constantes visitas de profesionales de la salud para convencerla de someterse a una ligadura de trompas, de acuerdo con la denuncia presentada ante ese tribunal.

Fujimori, condenado por graves violaciones de derechos humanos y fallecido en 2024, siempre tildó de "falsas" las acusaciones, pero en un fallo de 2023 la justicia peruana reconoció que las "esterilizaciones involuntarias fueron una política pública".

Según la fiscalía, todavía no hay condenados y sólo 3.000 casos están en investigación preliminar.