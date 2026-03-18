El jefe del Parlamento venezolano calificó este martes de "enemigo de Venezuela" al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que expresó su "preocupación" por la "continua tortura" en el país a pesar de la reciente aprobación de una ley de amnistía.

¿Qué denuncian las organizaciones sobre la ley de amnistía?

La presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó esta normativa como parte de un proceso "convivencia y paz", tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero.

Sin embargo, varias oenegés denuncian que la ley es insuficiente y se aplica con discrecionalidad.

El alto comisionado Volker Türk "es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela. Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal.

Türk indicó el lunes que su oficina "ha recibido información sobre la persistencia de torturas y malos tratos a los detenidos, incluso en los centros de Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro", ambas cárceles cercanas a Caracas. Esto es motivo "de profunda preocupación", añadió.

El alto comisionado llamó a las autoridades venezolanas a "liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente".

Reacciones oficiales y cifras sobre detenciones y excarcelaciones

Familiares de presos políticos han denunciado la falta de atención médica y la incomunicación de los detenidos.

Según la oenegé especializada Foro Penal, 690 personas han salido de la cárcel desde el 8 de enero, cuando el gobierno interino anunció un proceso de excarcelaciones de presos políticos que avanza a cuentagotas.

Pero todavía quedan más de 500 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, señala la ONG.

Jorge Rodríguez afirmó este martes que 7,580 personas han beneficiado de la amnistía desde su promulgación hace casi cuatro semanas.