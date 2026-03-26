Naciones Unidas propuso un plan de emergencia para Cuba que incluye el monitoreo del uso de combustible, en medio de las conversaciones con Estados Unidos para permitir importaciones de energía destinada a servicios humanitarios, informó el miércoles un funcionario de la ONU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero de facto a Cuba en enero, lo que agravó la crisis energética y económica.

Francisco Pichón, coordinador de la ONU en Cuba, señaló que el plan, de 94.1 millones de dólares, se propuso para mantener en funcionamiento los servicios esenciales para las personas más vulnerables del país y "salvar vidas".

"Si la situación actual continúa y se agotan las reservas de combustible del país, tememos un rápido deterioro, con la posible pérdida de vidas", declaró Pichón a periodistas.

"La viabilidad y la implementación de este plan de acción dependen obviamente de soluciones en materia de combustible", señaló.

La ONU ha estado en conversaciones con Washington para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios.

Pichón explicó que el plan de acción y un "modelo de trazabilidad del combustible" se estaban proponiendo "como instrumentos para tratar de llegar a un acuerdo, una vía para obtener acceso al combustible".

"Se están considerando todas las soluciones, incluida la colaboración con el sector no estatal", dijo.

Washington flexibilizó ligeramente el embargo el mes pasado para permitir la venta de petróleo al pequeño sector privado de Cuba.

El plan de la ONU es una ampliación de su respuesta al huracán Melissa, que azotó Cuba en octubre, para incluir el impacto humanitario de la crisis energética.

Los cubanos soportan habitualmente apagones que pueden durar más de 20 horas. Solo la semana pasada hubo dos cortes de energía a nivel nacional.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha impuesto medidas de emergencia para ahorrar combustible, incluido un estricto racionamiento.