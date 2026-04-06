El presidente de Argentina, Javier Milei y su par de Chile, José Antonio Kast, se reunieron este lunes en Buenos Aires en la primera visita oficial del mandatario chileno desde que asumió el poder en marzo, luego de la frustrada captura de un exguerrillero requerido por Santiago.

Ambos presidentes mantuvieron una reunión en la Casa Rosada por más de una hora sin que trascendieran detalles de los temas tratados.

De la reunión participaron el canciller argentino, Pablo Quino, y su par de Chile, Francisco Pérez Mackenna, además de otros miembros de ambos gabinetes.

La visita de Kast cumple con la tradición de realizar el primer viaje oficial como mandatario de Chile a Argentina, uno de los principales socios comerciales de Santiago.

Los dos líderes de derecha pueden potenciar una alianza que haga contrapeso a la influencia del gobierno izquierdista de Lula da Silva en Brasil en la región.

Cronología y controversias en torno a la detención de Galvarino Apablaza

"Hoy más que nunca es importante desarrollar proyectos en forma conjunta. Tenemos grandes ideas en temas mineros, de energía, de pasos fronterizos, del control del crimen organizado", dijo el domingo a la prensa el canciller Pérez Mackenna.

La visita de Kast se concreta días después de la frustrada detención del chileno Galvarino Apablaza.

El exguerrillero es acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, un referente de la derecha en Chile.

Apablaza escapó a Argentina en 1993 y era un refugiado político desde 2010.

Un tribunal revocó ese estatus en febrero de este año. Pero cuando se ordenó su captura el miércoles pasado, la policía no lo encontró.

"Tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino" para ello, aseguró Pérez Mackenna.

El Ministerio de Seguridad argentino ofreció el viernes una recompensa de unos 14,000 dólares "para quien aporte información que permita localizar y detener" a Apablaza.

El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, dijo a la AFP que de concretarse su detención sería "ilegal" ya que no se han agotado las instancias para evitar que pierda la calidad de refugiado.

Además, adelantó que apelará la medida ante organismos internacionales.

En diciembre, el entonces mandatario electo de Chile se reunió con su par argentino y se fotografiaron sujetando una motosierra, símbolo de los recortes fiscales impulsados por el gobernante argentino.

Kast también procede a un recorte del gasto desde que asumió en marzo.

Ambos países comparten una frontera de unos 5,300 kilómetros de longitud.

Además, Argentina es el segundo socio comercial de Chile en América Latina, con un intercambio de unos 7,983 millones de dólares en 2025.