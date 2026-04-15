Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo jefe de su misión diplomática para Venezuela, en el marco de la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro, anunció el miércoles la embajada estadounidense en Caracas.

Detalles sobre el nombramiento de John Barrett

Se trata de la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador.

"Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", anunció la saliente Laura Dogu, nombrada en enero, en un comunicado oficial difundido en X.

Contexto político y relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela

"Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos", agregó Dogu.

Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez acordaron a principios de marzo restablecer relaciones diplomáticas y consulares tras siete años de ruptura.

La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones a finales de ese mes, al tiempo que Venezuela tomó nuevamente posesión de su embajada en Washington.

Barrett se desempeñaba como encargado de negocios estadounidense para Guatemala desde enero de 2026. Ha servido en Panamá, Perú y Brasil.

Tras el derrocamiento de Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero, Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a cargo del país caribeño.

La mandataria interina impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros.