El candidato de izquierda radical Roberto Sánchez trepó este miércoles al segundo lugar en los conteos parciales de las presidenciales en Perú, que lo colocan como posible rival de la derechista Keiko Fujimori en un balotaje.

Con más de 89 % de las actas contabilizadas, Sánchez desplazó del segundo puesto por un margen muy estrecho al ultraconservador Rafael López Aliaga, en un escrutinio cuyos resultados aún pueden variar.

Sánchez, psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), registró su mayor escalada el martes en el cómputo que lleva la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los votos de fuera de Lima, la capital, han demorado más en ser procesados. En el sur andino y en zonas rurales se encuentra el electorado más firme del candidato.

"Vamos con tranquilidad, con serenidad, estamos confiados en el respaldo de nuestro pueblo (...) porque las actas no mienten", dijo Sánchez en entrevista con la AFP el martes. "Estas elecciones se tienen que respetar", agregó.

Unas proyecciones publicadas el lunes por la consultora Ipsos ya lo colocaban con las mejores posibilidades de acceder a una segunda vuelta.

Las presidenciales fueron afectadas el domingo por problemas en la distribución de papeletas de votación y ánforas, lo que motivó retrasos en la apertura de decenas centros de votación en Lima.

Reacciones y denuncias tras las elecciones

Unas 50,000 personas se quedaron sin votar, lo que obligó a las autoridades a convocarlos de nuevo el lunes.

El ultraconservador López Aliaga, exalcalde de Lima y admirador de Trump criticó los comicios y pidió a las autoridades anular la elección tras denunciar un supuesto fraude.

"Les doy 24 horas para que declaren nulidad absoluta de este fraude electoral", dijo López Aliaga ante cientos de sus partidarios reunidos frente a la sede del máximo tribunal electoral.

Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una "narrativa de fraude".