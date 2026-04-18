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Salarios en Venezuela
Salarios en Venezuela

VIDEO | Venezolanos exigen mejores salarios y la oposición clama por elecciones

A poco más de 100 días del gobierno interino de Delcy Rodríguez, la crisis económica golpea fuerte el bolsillo de los venezolanos que en manifestaciones piden mejores salarios y elecciones libres

    Con 40 años trabajando en las calles de Caracas como taxista, Jose Antonio Pérez advierte que tras cumplirse 100 días desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta el 5 de enero de 2026, a su juicio no hay soluciones a la crisis.

    ¿Cuál es la percepción ciudadana tras 100 días de gestión de Delcy Rodríguez?

    "Político, estamos igual, se llevaron a Maduro y esto sigue igual, quedó en manos de los mismos, situación país, ¿económicamente? Para mi está igual, porque aquí quien nos tiene reventados, no se si es la palabra, es el dólar, y ese dólar te sube todos los días, o cada dos días", asegura José Antonio Páez.

    Como muchos otros venezolanos, José pensaba que la presidencia de Rodríguez sería por un corto período. Pero ya pasan la barrera de los 100 y continúan con los mismos actores en los poderes del Estado y con la agudización de la grave situación salarial, según señala.

    Janet Camacho lleva 25 años  en las aulas del país ejerciendo la docencia. Coincide en que durante estos 100 primeros días de Rodríguez, no se perciben aun cambios positivos.

    Reacciones oficiales y situación económica actual

    "Todo vale más, los productos, no se cual es el porcentaje, pero los productos de la canasta básica han aumentado muchísimo, cada vez se compra muchísimo menos con los que percibes, entonces, la inflación en estos 100 días, aumentó, el salario vale menos, lo que percibimos es menos, es bárbaro, es una situación muy grave, creo que nosotros somos superhéroes, de resistir tanto esta situación", comenta la experimentada docente.

    En línea con el oficialismo, el economista y expresidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, advierte que se deben seguir las líneas de acción que indicó la presidenta.

    "Nosotros estamos recuperando el país fortaleciendo nuestras capacidades productivas, pero también orientado, como lo dijo la presidenta encargada, a un aumento razonable de los ingresos de nuestra clase trabajadora", puntualizó.

    Con un salario mínimo que no llega a dos dólares, y ante la falta de soluciones a las exigencias salariales. En los últimos días se registro un aumento significativo de las protestas y la tensión social.

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