La desapariciones en México son una "herida abierta" y están entre los principales desafíos del Estado mexicano, dijo este miércoles Volker Türk, alto comisionado de la ONU para derechos humanos.

El diplomático austriaco se reunió durante cuatro días con distintas autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con familiares de personas desaparecidas y colectivos de derechos humanos.

Impacto y cifras de las desapariciones en México

"Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México (...) provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para los familiares", dijo Türk en rueda de prensa al término de su visita.

Según la estadística oficial, en México hay más de 130,000 personas desaparecidas, la mayoría de los casos ocurrido en las últimas dos décadas en medio de la violencia ligada al tráfico de drogas.

La llegada del diplomático se da tras conocerse a inicios de abril un duro informe de un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que pide a México "prevenir, investigar, castigar y erradicar" las desapariciones forzadas.

Türk señaló que México cuenta con un marco jurídico de "gran potencial" en esa materia, pero resaltó que las autoridades deben reforzar "los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense, las medidas de protección y las capacidades de investigación para hacer frente a esta crisis".

Expresó su solidaridad hacia los familiares de los desaparecidos y lamentó que existan casos de personas que buscan a sus seres queridos desde hace décadas.

"El dolor sigue ahí (...) es una herida abierta, hay mucho que hacer para sanar", añadió.

Türk ha sido objeto de señalamientos de familiares de desaparecidos y de algunos colectivos que buscaron sin éxito dialogar con él.

"Ojalá el Alto Comisionado se hubiera echado (dado) una vuelta por acá para ver la situación", dijo a la AFP María Teresa Valadez, una mujer que busca a su hermano desaparecido en 2015.

Reacciones oficiales y demandas de familiares

La mujer viajó desde el norte del país para colaborar en la búsqueda de desaparecidos en los márgenes de Ciudad de México, donde se han localizado en las últimas dos semanas más de 1,000 pequeños fragmentos óseos.

Tras el informe de los expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, Sheinbaum cuestionó las conclusiones con el argumento de que se trata de casos ocurridos de 2009 a 2017 y que se ignoraron las acciones emprendidas en materia de derechos humanos por los gobiernos de izquierda, en la presidencia desde 2018.

Es necesario un compromiso nacional que trascienda a las "posiciones políticas" o "un mandato de un gobierno", añadió.

"Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice, y que ponga en el centro a las víctimas", indicó.