Con el agravamiento de la crisis económica, las personas mayores en Cuba tienen cada vez más dificultades para sobrevivir. Es uno de los países más envejecidos de América Latina y muchos no pueden ni comer.

Eran jóvenes cuando Fidel Castro entró en La Habana y vivieron todos los acontecimientos importantes de la isla. Una generación de cubanos, que ahora rondan los 70 y 80 años, parecen abandonados a su suerte a medida que se agrava la crisis económica.

Testimonio de una pensionada ante la crisis

Algunos buscan las ayudas que ofrecen algunas instituciones estatales o las iglesias. Como la del Espíritu Santo en La Habana Vieja, donde casi 50 ancianos acuden tres veces por semana por una modesta comida caliente.

Carmen Casado, una ingeniera química jubilada de 84 años depende de las ayudas porque su pensión mensual de 2,000 pesos cubanos equivale a unos 4 dólares al tipo de cambio informal. No tiene hijos, no recibe remesas de familiares en el extranjero y vive sola en los pisos superiores de un edificio deteriorado del siglo XIX. Ella culpa a Estados Unidos de las dificultades de la isla.

A la crisis económica producida por el bloqueo energético, se le suma una crisis demográfica que ubica a Cuba como el país más envejecido de América Latina. Un fenómeno que es resultado de la baja natalidad y la emigración de jóvenes cubanos.