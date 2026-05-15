De Ushuaia, en el extremo sur del continente americano, partió el Hondius el 1 de abril. Esta fue la última etapa del viaje de la pareja de neerlandeses fallecidos por hantavirus, pero los investigadores locales advierten que el ratón colilargo que tiene el virus habita a unos 1,500 kilómetros de distancia.

En medios de comunicación se apuntó a un basural situado a 7 kilómetros de la ciudad, que la pareja de neerlandeses habría visitado para avistar aves, pero los especialistas afirman que en el lugar hay ratones, son de una especie que no transmiten el virus.

La teoría sobre el basural se ha llevado los titulares internacionales, pero aún falta evidencia científica que la demuestre.

Tiempos de contagio y aparición de síntomas

La pareja comenzó a experimentar síntomas cuando ya estaba en el crucero por lo que las autoridades también consideran poco probable que haya contagios nuevos en Ushuaia, donde se espera una misión de verificación. Los investigadores consideran fundamental que haya pesquisas para dar un parte de tranquilidad.

La transmisión del Hantavirus entre humanos se detectó a fines de 2018 en la provincia argentina de Chubut. Se contagiaron 34 personas y 11 de ellas fallecieron.