Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación el próximo 23 de mayo en su embajada en Caracas, que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves estadounidenses por la capital, informó el canciller venezolano este jueves.

Los sobrevuelos ocurrirán casi cinco meses después de una incursión aérea de fuerzas estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. La operación incluyó a bombardeos el 3 de enero que sembraron pánico sobre Caracas y sus cercanías .

"A solicitud de la embajada de los Estados Unidos de América las autoridades han autorizado la realización el día sábado 23 de mayo de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas", indicó el canciller Yván Gil al leer un comunicado.

"Como parte del simulacro dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos de América en Caracas", agregó.

Restablecimiento de relaciones y consecuencias políticas

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington fueron restablecidas el 5 de marzo, más de siete años después de haber sido rotas por Maduro.

Símbolo de este acercamiento, el sábado Venezuela expulsó hacia Estados Unidos a Alex Saab, aliado clave de Maduro.

Saab había sido detenido durante una escala en 2020 en Cabo Verde y extraditado en 2021 a Estados Unidos, que lo acusaba de desvío de ayuda alimentaria y de lavado de dinero producto de sus negocios con Maduro.

El empresario colombiano, señalado de ser testaferro de Maduro, fue intercambiado en diciembre de 2023 por diez estadounidenses encarcelados en Venezuela. El entonces mandatario lo recibió como héroe y lo nombró ministro.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha impulsado tras el derrocamiento de Maduro reformas en leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera.

En paralelo, el presidente Donald Trump flexibiliza las sanciones contra Venezuela.