Horas después de que un fuerte terremoto sacudió el oeste de Colombia el lunes, residentes de un conjunto habitacional en el barrio El Lido, en Cali, improvisaron una cocina entre los escombros de sus viviendas.

Mientras se preparaban los alimentos, las familias buscaban pertenencias entre las casas destruidas e intentaban comprender la magnitud de la tragedia.

Saul Paz, de 57 años, era uno de los que caminaban entre los restos.

Impacto en Cali

"Este era el bloque E y se destruyó totalmente. Esto es una pérdida total. Gracias a Dios, mucha gente pudo salir antes de que se derrumbaran."

El conjunto residencial Pío 12 está ubicado en la zona sur de Cali, una de las áreas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4.

"Para que la gente entienda la magnitud de la tragedia, esto es un andén, como decimos aquí en Colombia. Que debería continuar y normalmente seguía hasta el fondo, cedió toda la estructura y ha ido al piso, allá realmente era el sótano donde estaban los carros."

Según las autoridades, el sismo del lunes fue el más fuerte registrado en Colombia en este siglo.

Ya se han confirmado más de 220 muertes.

En Cali, una ciudad de unos 2.2 millones de habitantes, se han registrado casi 100 fallecidos.

Respuesta de emergencia

Decenas de edificios quedaron inclinados o fueron destruidos, obligando a los residentes a abandonar sus hogares y permanecer en las calles.

Los equipos de emergencia, apoyados por policías, militares y voluntarios, trabajaron durante toda la noche con excavadoras y, en algunos momentos, con sus propias manos para buscar sobrevivientes bajo los escombros.