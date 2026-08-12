Este pozo comunitario en San Juan, Puerto Rico, funciona sin descanso.

Los residentes llegan durante todo el día, llenando botellas y cargando pesados envases de agua por las escaleras.

Impacto en la comunidad

Es una tarea agotadora, pero necesaria, ya que un programa de racionamiento rotativo deja a miles de viviendas sin agua corriente durante hasta 48 horas seguidas.

"No hemos podido bajar mucho a lavar ropa, tenemos cuatro mascotas, que también es bien difícil poder bañarla. Es difícil y nosotros somos cinco personas en una casa, más cuatro mascotas, somos muchos."

Las restricciones fueron adoptadas después de que San Juan registró el julio más seco de su historia, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos.

Medidas oficiales

Casi el 68 % de la isla enfrenta condiciones de sequía.

Las autoridades dicen que el racionamiento es una respuesta al calor intenso, mientras que el fenómeno de El Niño reduce las condiciones que normalmente traen las lluvias de finales del verano a la isla.

Camiones cisterna recorren las comunidades afectadas, pero no son suficientes para cubrir las necesidades diarias.

"Llevo dos semanas buscando agua. Dos semanas. No se puede lavar ropa. Las lavadoras no funcionan. Y el agua nunca llega."

Además de las familias afectadas, las empresas que dependen de un suministro constante de agua también sufren el impacto.

La gerente de una lavandería, Lisvette Fragoso, dijo que enfrenta problemas de presión en el abastecimiento desde noviembre del año anterior y que el suministro se interrumpe sin previo aviso.

Pronóstico climático

La semana pasada, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que no sabe cuánto tiempo será necesario mantener el racionamiento.

Sin embargo, los pronósticos apuntan a un escaso alivio en el corto plazo.

Los meteorólogos estiman una probabilidad de más de 70 % de que la temporada de lluvias sea inferior al promedio y de que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal hasta octubre.

"Está fuerte, está fuerte. Esto, si no llueve, estamos mal."