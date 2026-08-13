Las labores de rescate tras el terremoto de Colombia entraron el miércoles en su "fase final": socorristas aceleran la búsqueda bajo los edificios caídos antes de que concluyan las primeras 72 horas consideradas cruciales para hallar sobrevivientes.

Con una magnitud de 7.4, el sismo del lunes en la mañana es el más mortífero que ha sacudido Colombia en lo que va del siglo. Poblaciones del Pacífico y la turística región cafetera fueron las más afectadas.

En la ciudad de Pereira, los equipos de búsqueda se concentran en las ruinas de una panadería, bajo las cuales se cree que sobrevive un vendedor ambulante.

Periodistas de la AFP constataron cuando la víctima pareció responder al llamado de los rescatistas, con dos y tres golpes que se oyeron desde el fondo de las ruinas.

"Nos dicen que podría ser él, estamos esperando emocionadas", dice emocionada su sobrina Sara Loaiza, acompañada de la madre del hombre.

El terremoto deja hasta ahora 265 muertos, unos 3,500 heridos y casi 500 desaparecidos, según el más reciente balance del presidente Abelardo de La Espriella.

Los equipos de rescate se acercan a las 72 horas desde el terremoto, un periodo en el que se considera es más probable encontrar sobrevivientes.

"Estamos entrando en la fase final", dijo el miércoles el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y agregó que pasado este tiempo será "más difícil" encontrar personas con vida bajo los destrozos.

- Luto y emergencia -

Entrada la noche, los equipos de emergencia en Pereira y Cali avanzan sobre las ruinas con grúas y perros, mientras remueven pedazos de concreto con sus manos.

"Cada media hora hacemos silencio para buscar si encontramos gente con vida", dice la voluntaria Johana Sánchez en Cali.

"Se han sacado tres personas con vida, tres personas que han fallecido", luego, añadió.

El flamante presidente declaró tres días de luto y anunció la "emergencia económica", un medida que lo faculta a crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.

También anunció ante la prensa la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.

"Esta crisis (...) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal", declaró de la Espriella, quien asumió el pasado 7 de agosto.

Según cifras oficiales, más de 11,000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias quedaron sin hogar.

Muchas de ellas ya han pasado estas noches a la intemperie, ya sea porque sus casas han sufrido daños o porque temían réplicas.

- "Carne descompuesta" -

La solidaridad ha aliviado las jornadas de búsqueda. Miles llevaron agua, comida y suministros a los barrios afectados, mientras se formaban largas colas frente a los centros de donación de sangre.

En Cali un grupo de cineastas prestó micrófonos, luces y cámaras para identificar cualquier señal de vida.

En las zonas más afectadas el "olor a carne descompuesta" es "súper fuerte", dijo una rescatista.

Aun así, "sé que hoy y mañana vamos a sacar gente con vida (...) Yo ya soy un viejo, pero soy sabueso", dijo por su parte Julio César Pineda, un rescatista de 67 años, incansable pese a las jornadas nocturnas bajo penumbras por los cortes de electricidad que afectan a casi toda Pereira.

Entretanto, a 250 kilómetros al norte de Cali, en El Cairo, los pobladores se declaran traumatizados.

"La gente no quiere entrar a las casas, la gente no quiere dormir, la gente no sabe qué hacer, porque aparte han anunciado que hay réplicas", comentó Adriana González, una cocinera de 40 años.

En Roldanillo, una pequeña población del Valle del Cauca, Yuliana Méndez, de 43 años, observa con desconsuelo su tienda de productos cosméticos que quedó destruida.

"Nos duele porque es como empezar otra vez de cero. Pero hay que salir adelante, ¿qué más hacemos?", dijo.

El gobierno de ultraderecha ha sido cuestionado por estrechar relaciones con Israel en plena emergencia y por un supuesto sesgo a la hora de recibir ayuda humanitaria de gobiernos alejados de su línea política.

La cancillería negó esas acusaciones.