Familiares de presos políticos protestaron el lunes en Caracas para reclamar celeridad en las excarcelaciones anunciadas por el gobierno interino de Venezuela hace 10 días, en medio de los diálogos con la oposición auspiciados por Estados Unidos.

El pasado 14 de agosto, el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó la excarcelación de 131 presos políticos como parte de una amnistía anunciada en febrero.

Dijeron "que iban a liberar 131, no fueron liberados, exigimos que publiquen la lista de los presos políticos que están liberando, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos", dijo Mayra Morales durante la protesta en el centro de la ciudad a la que acudieron decenas de personas.

Morales pidió la libertad de su hermano condenado por el caso Gedeón, una fallida incursión marítima que según el gobierno buscaba la salida de Nicolás Maduro.

Estado de las excarcelaciones

Las excarcelaciones se han dado a "cuentagotas", afirmó.

La ONG Foro Penal verificó hasta la semana pasada 81 excarcelaciones.

"Me parece que ha sido muy, muy, muy, muy lento. Muy lento, no es transparente, porque hablan de unos números que no son reales", dijo por su parte María Altagracia Vásquez, que espera con ansias la excarcelación de su hermano.

Reacciones oficiales

El gobierno interino asegura que después de la captura de Maduro el 3 de enero en un operativo estadounidense han sido excarcelados 1,046 presos políticos.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo político con el gobierno interino, aseguró después de la primera ronda de negociaciones que "en un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos".

Los manifestantes marcharon hacia el Ministerio del Interior alegando que el ministro Diosdado Cabello es una "piedra en el zapato" que impide las liberaciones.

Una barrera de policías y un cerco de metal les impidió el paso.

"Los presos políticos no son negociación" y "Delcy libera, la familia los espera", fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes.

Los familiares de presos políticos, que marcharon con camisetas blancas y pancartas, entregaron un documento ante el Ministerio Público para exigir la liberación de unos 300 presos políticos.

El 10 de agosto, Foro Penal dijo que aún quedaban por liberar 391 presos políticos.