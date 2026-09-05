Hallan muerto por herida de bala a diputado en México

El cuerpo sin vida de un diputado federal fue hallado este viernes por las autoridades de México, que indicaron que tenía un disparo de arma de fuego. ( AFP / CAPTURA DE VIDEO )

El cuerpo sin vida de un diputado federal fue hallado este viernes por las autoridades de México, que indicaron que tenía un disparo de arma de fuego.

Detalles confirmados

El legislador Zenyazen Escobar estaba a bordo de su vehículo y cerca de él se encontró un arma de fuego, informó en rueda de prensa el secretario de Gobierno del estado de Veracruz, uno de los estados más violentos de México por la presencia de bandas delictivas ligadas al narcotráfico.

"El fallecimiento fue por un arma de fuego, no podemos ampliar" hipótesis, dijo el secretario Ricardo Ahued sin adelantar si se trató de un asesinato o un suicidio.

Descartó por el momento que el vehículo haya sido atacado u obligado a detenerse.

"No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya habido mayor agresión al vehículo, fue interno", detalló Ahued, al señalar que la fiscalía del estado ya inició las investigaciones.

El cuerpo de Escobar, que tenía 42 años, estaba del lado del conductor del auto hallado a un lado en la carretera.

Contexto y antecedentes

En imágenes difundidas por medios locales se alcanza a observar un arma de fuego entre las piernas del legislador. La policía acordonó la zona.

Escobar era maestro de profesión, fue líder magisterial y secretario de Educación de Veracruz (2018-2021). Llegó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2024.