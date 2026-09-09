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Rescate en México
Rescate en México

VIDEO | Empleado de supermercado salva a una niña de ser atropellada en México

Imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que un empleado de supermercado salvó a una niña pequeña que corría en dirección a una avenida concurrida en Puebla, México

    Un rescate milagroso tuvo lugar en las afueras de un supermercado en Puebla, México.

    Una cámara de seguridad mostró el momento en que un empleado que movía carga en el área de parqueo, salvó a una niña pequeña de ser atropellada.

    La menor escapó del control de sus padres y enfiló hacia la calle. 

    El video muestra al hombre trabajando con un patín de carga cuando percibe a la niña corriendo en dirección a una vía concurrida.

    La responsable resbala y cae al suelo. Pero el empleado reacciona rápidamente y consigue impedir que la niña sea golpeada.

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