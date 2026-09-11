La esposa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, Cilia Flores, procesada por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde está detenida en la misma prisión que su marido, solicitó el arresto domiciliario tras alegar problemas cardíacos.

Antes de su captura el 3 de enero en un operativo estadounidense en Caracas, Flores "estaba físicamente sana y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual", aseguró su abogado Mark Donnelly en un documento fechado el miércoles.

Ahora, según su defensa, toma cuatro medicamentos y sufre problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.

Solicitud de arresto domiciliario

Flores, de 69 años, permanece encarcelada en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York.

Al considerar que sus condiciones de reclusión no le permiten recibir una atención adecuada, el abogado reclama que se la someta a arresto domiciliario en Estados Unidos bajo un régimen estricto: vigilancia armada las 24 horas, brazalete electrónico, pasaporte confiscado.

Acusaciones y defensa

El exmandatario venezolano y su esposa están acusados de haber ayudado a traficar cocaína hacia Estados Unidos, cargos que ellos niegan.

Hace una semana, Maduro pidió desestimar los cargos en su contra y apeló a su inmunidad como jefe de Estado para que el tribunal de Nueva York que lleva adelante su caso y el de su esposa sea considerado como "no competente".

Desde que Maduro fue derrocado, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuerte presión de Washington.