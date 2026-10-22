En la recta final de la campaña presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva busca movilizar a un grupo que puede ser determinante para su permanencia en el poder: los votantes mayores de 60 años.

En São Paulo, el presidente y candidato a la reelección afirmó que la contienda entra en su momento decisivo.

Apoyo electoral

"Quería decirles lo siguiente: el juego va a comenzar. Estamos en tiempo extra."

Los brasileños de mayor edad representan actualmente casi una cuarta parte del electorado. Según una encuesta de Quaest, Lula lidera entre los adultos mayores, con el 48% de la intención de voto, frente al 42% de Flávio Bolsonaro.

Para muchos jubilados, el apoyo al presidente está relacionado con el recuerdo de mejoras en las condiciones de vida durante sus gobiernos anteriores. Es el caso de Rony Amaral, de 71 años, que planea votar junto a su madre, de 91.

Preocupaciones sociales

"Creo que tenemos que recuperar a las personas mayores para que participen en el proceso democrático, porque este es un proceso democrático. Es la recuperación de la democracia de este país, que aún es joven. Mi madre tiene 91 años. Tengo la intención de llevarla a votar."

Analistas afirman que parte de este electorado también muestra preocupación por los posibles efectos de los recortes del gasto público sobre los programas sociales. El politólogo Luiz Niemeyer considera que algunas propuestas discutidas por integrantes del equipo económico de Flávio Bolsonaro podrían afectar beneficios públicos.

Pero Bolsonaro también mantiene un respaldo significativo entre los votantes de mayor edad. En un acto en Río de Janeiro, jubilados defendieron la candidatura del senador.

Impacto demográfico

"Apoyo a Flávio Bolsonaro porque conocí de cerca al expresidente Bolsonaro cuando todavía era militar. Soy del Ejército y conozco la integridad y el carácter de Bolsonaro. Es incorruptible."

Con el acelerado envejecimiento de la población brasileña, el peso político de los adultos mayores aumenta en cada elección. Y, en esta segunda vuelta, podrían ayudar a definir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.