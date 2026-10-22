Trasladar a millones de personas de un extremo a otro de Cuba se ha convertido en una tarea cada vez más difícil.

Situación del transporte

Según el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, el sistema de transporte público del país atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia.

“Hay una notable disminución de los principales servicios. Y, dentro de esa disminución, si nos referimos, por ejemplo, a los servicios públicos urbanos, interurbanos y de corta distancia, que son los que se desarrollan en los territorios, la disminución es del 90%, prácticamente. O sea que, en lo que son los servicios públicos tradicionales, del transporte público en el país, están en uno de sus momentos más bajos de toda la historia.”

Desde finales de enero, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo de facto a las importaciones de combustible para el Gobierno cubano, la isla enfrenta una grave escasez de energía y transporte.

Impacto del bloqueo

Washington afirma que las sanciones buscan presionar a un Gobierno que considera ineficiente y corrupto. Cuba y las Naciones Unidas califican las medidas de ilegales y de una violación de los derechos humanos de los cubanos.

El impacto es visible en las terminales de autobuses y en los ferrocarriles.

Alternativas y desafíos

“Si antes teníamos alrededor de 419 salidas de ómnibus nacionales hacia todas las provincias, hoy esas salidas se han reducido notablemente y lo que tenemos son poco más de 11 salidas en promedio diario. De más de 100 rutas, hoy lo que tenemos son 21 rutas que se pueden cubrir. O sea que la posibilidad de realizar los servicios es baja. Los trenes, teníamos un tren que se desplazaba a las provincias, uno cada cuatro días. Eso sucede hoy, uno cada 16 días.”

Ante la falta de combustible, los cubanos recurren cada vez más a viajes compartidos, transporte privado y vehículos eléctricos.

Según el ministro, de los casi 1 millón de vehículos registrados en el país, unos 150,000 son eléctricos, una cifra que debería ser incluso mayor.

Las ventas de estos vehículos también se dispararon. En 2025, representaban apenas el 3.5% de las ventas totales. Hasta agosto de este año, ya habían alcanzado el 40%.

Pero la transición enfrenta obstáculos. Durante una visita de la prensa, triciclos eléctricos operados por el Estado permanecieron parados porque no había electricidad para recargarlos.