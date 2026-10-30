Imágenes difundidas por el gobierno de El Salvador el jueves muestran a soldados embarcando en aeronaves militares con destino a Haití.

El envío de las tropas se produjo pocos días después de que cuatro técnicos salvadoreños desaparecieran durante una emboscada de pandillas en las afueras de la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Según las autoridades, formaban parte de una fuerza internacional respaldada por la ONU que trabaja en el combate contra la violencia en el país.

Declaraciones de Bukele

En una declaración realizada el jueves, el presidente Nayib Bukele afirmó que la misión tiene como principal objetivo rescatar a los cuatro desaparecidos y lanzó una advertencia:

"Les dije a las pandillas: ´Acabamos con las pandillas en El Salvador y podemos hacer lo mismo con ustedes´. Es decir, fue una advertencia. Y nuestra misión no es para acabar con las pandillas en Haití, pero nuestra misión es para rescatar a nuestros cuatro aerotécnicos. Ahora bien, si no los entregan por las buenas, los vamos a rescatar por las malas."

Según las autoridades, cerca de 2,000 soldados salvadoreños ya se encontraban en Haití la noche del miércoles.

Situación actual

Fuentes con conocimiento de la operación indicaron que el contingente se limitará, por el momento, a 2,500 militares.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo permanecerán las tropas en el país caribeño, Bukele señaló que la duración dependerá del desarrollo de la misión y descartó cualquier intención de mantener una presencia permanente en Haití.

Esta constituye la primera gran prueba internacional de la estrategia del presidente para combatir a las pandillas.

El historial de intervenciones extranjeras controvertidas en Haití genera preocupación respecto a los riesgos para la población civil.