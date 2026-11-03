Alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires, uno de los más prestigiosos de Argentina, denuncian violencia de género de sus compañeros.

No son las únicas. Este año, en al menos en nueve escuelas públicas y privadas, alumnos crearon con ia imágenes de sus compañeras desnudas - para difundirlas y venderlas por WhatsApp.

El colegio sostiene que ha expulsado al responsable pero no respondió a las preguntas de DW.

Frente a la Casa Rosada, centro del Gobierno Argentino, un grupo chicas protesta pese a no haber sido afectadas por los abusadores. Entre ellas buscan respuestas y ofrecen soluciones.

"Te da, te da como una furia, como como que no podés hacer nada", confiesa Carmina, estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires. Valentina, una de sus compañeras, se atreve a plantear una solución. "Un poco más de educación de género me parece que falta".

Análisis y contexto

En otras instituciones también se denuncian fotos tomadas sin consentimiento y viralizadas con comentarios denigrantes; además de insultos y agresiones

Ocho años después de la llamada "revolución de las pibas", las jóvenes se preguntan si realmente hubo un cambio cultural frente al machismo.

"Estamos en 2026 y pasan estas cosas que por ahí pensábamos que no iban a volver a pasar", repasa Carmina.

Sebastián Zoroastro, sociólogo y profesor de la Universidad de General Sarmiento, apunta al machismo como un viejo enemigo que necesita ser erradicado.

"Lo que falta en la juventud es referentes varones adultos que podamos contar y hablar de otra masculinidad y otra forma de ser varón distinta a la que le cuentan los influencers misóginos de YouTube a que les cuentan los discursos conservadores y lo que se dice backlash o discursos de reacción frente al feminismo".

Silvia Ongini, psiquiatra del Hospital de la Universidad de Buenos Aires, recuerda que la violencia de género en la adolescencia siempre ha existido y antes estaba más naturalizada; pero ahora su impacto se amplifica por el uso de las redes sociales.

"Con estas conductas que son incisivas, que son agresivas y violentas y que muchas veces las devalúan o las leen como bromas", puntualiza mientras advierte que "Cuando se usa la imagen de alguien para producir imágenes de contenido sexual explícito, es abuso sexual."