La fiscalía de Paraguay allanó este lunes la vivienda del presidente destituido Santiago Peña en Asunción y anunció gestiones con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear posibles fondos desviados del colapsado banco digital Ueno Bank.

El allanamiento a la residencia de Peña en la capital paraguaya se prolongó por casi cinco horas. Se incautó documentación, celulares, filmaciones de circuito cerrado, tablets y computadoras.

"Fue bastante importante este procedimiento y creemos que es positivo por la cantidad de documentación que encontramos", señaló la fiscal Elena Fiore a periodistas, incluida la AFP.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia. Peña fue destituido tres días más tarde en un juicio político en el Senado y quedó en detención preventiva. El que era su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió como nuevo mandatario.

La fiscalía allanó también el lunes una sede de Ueno Bank e incautó documentos sobre inversiones de Peña con base en los cuales solicitó la cooperación para el congelamiento de criptoactivos en Luxemburgo, informó el ministerio público.

Más temprano, la fiscalía señaló que "se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas", de la caída de Ueno Bank que afectó a unos tres millones de ahorristas, la mitad de la población de Paraguay.

"Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", añadió.

Desde el jueves, cerca de 1,7 millones de personas recuperaron un total de 340 millones de dólares, según datos del lunes del Banco Central.

Se trata de una primera fase de restitución, no de la devolución de la totalidad del dinero depositado en el banco. El lunes recibieron anticipos de hasta 20,000 dólares clientes con depósitos superiores a ese monto y también aquellos que mantienen deudas con el banco, a quienes se les descontaron las cuotas vencidas.

Sin embargo, el fondo de garantías no cubrirá reintegros mayores a los 36,000 dólares por cuenta, lo que genera incertidumbre respecto al destino de fondos públicos que se encontraban en Ueno, que incluyen aportes previsionales.

"Santi Peña se fue, quedó Alliana, tenemos confianza de que tome cartas en el asunto y saque a todos los delincuentes que robaron nuestros aportes jubilatorios", dijo a la AFP María Fernández, de 62 años, durante una protesta de docentes en Asunción.

Aunque el nuevo presidente fue denunciado en la misma causa que Peña por supuestos vínculos con Ueno, no fue imputado y el Congreso desistió de realizarle un juicio político.

La fiscalía acusa a Peña de haber usado su influencia para favorecer a Ueno, un banco digital de apenas tres años de vida, ya que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución.

Se le señala de engordar el banco con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

- Ola de allanamientos -

La fiscalía también allanó el lunes la residencia del expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, en prisión preventiva e imputado en la causa.

En otro operativo incautó autos de lujo presuntamente pertenecientes a directivos de Ueno.

La Justicia lleva dos causas en paralelo: la que investiga a Peña y Carvallo por sus vínculos con el banco y la que avanza sobre sus directivos, ocho de los cuales están detenidos.

La fiscalía tiene pendiente abrir una bóveda descubierta el domingo durante un allanamiento a otra residencia de Peña, a unos 50 km de Asunción.

Los investigadores evalúan pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, para desbloquearla, explicó el fiscal Christian Benítez al diario ABC. También podrán realizar una detonación controlada.

La mansión fue financiada parcialmente con préstamos de Ueno, cuyas cuotas mensuales, según la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.

- Protestas -

Trabajadores de las numerosas empresas del grupo Vázquez, propietario de Ueno, que emplea alrededor de 6,000 personas, reclamaron el lunes por el descongelamiento de sus cuentas y para que los habiliten a buscar nuevos empleos.

"Me preocupa llegar a fin de mes, no tener para pagar mis cuentitas, mis cuotas", comentó a la AFP Larisa Koenig, que hasta la semana pasada trabajaba en la tecnológica ITTI digital, propiedad del grupo.

En paralelo, docentes se movilizaron para reclamar la recuperación de fondos jubilatorios atrapados en Ueno, en una protesta que provocó la suspensión de clases.

Alliana se reunió con los sindicatos y se mostró "bastante colaborativo y seguro de que es posible la devolución de los montos" de la seguridad social, dijo a la AFP Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores.

Resquín señaló que buscarán darle un "voto de confianza" al nuevo gobierno, aunque advirtió: "Si se rompe esa confianza nosotros vamos a salir a la calle".