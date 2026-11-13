Más de 30 militares acusados de rebelión y traición a la patria procesados por diferentes casos cumplen tres días en huelga de hambre en la principal prisión militar de Venezuela, denunciaron el jueves los propios huelguistas y sus familiares.

El grupo de militares, incluidas dos mujeres, comenzó el lunes una huelga de hambre para exigir sus excarcelaciones mediante una amnistía, mientras familiares y abogados denunciaron violaciones al debido proceso frente a la prisión Ramo Verde, ubicada en las afueras de Caracas.

Los presos treparon hasta un cercado de la cárcel para gritar consignas animados por sus familiares que se concentraron en los alrededores del penal.

En la cerca metálica que rodea la prisión podían verse dos pancartas de tela escritas con letras azules con los mensajes: "¡Libertad ya!" y "presos políticos".

"No tenemos miedo, no más torturas", "¡Libertad!", gritaban los militares, que se encuentran aislados en una cancha de esta cárcel ubicada en una colina de una zona montañosa.

Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, dijo que los primeros en iniciar la huelga el lunes al amanecer fueron una veintena de militares acusados de rebelión contra el entonces presidente Nicolás Maduro, ahora preso en Estados Unidos tras su captura en enero por fuerzas de ese país.

Luego se sumaron reclusos procesados por otros hechos vinculados a presuntas conspiraciones contra Maduro hasta sumar 36 militares, informó más tarde el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve).

Contexto político

El grupo inicial es parte de 24 uniformados acusados en el llamado caso Cotiza después de sustraer armas de un puesto militar y atrincherarse en un cuartel de Caracas en 2019.

Esto sucedió durante la crisis desatada por la primera reelección de Maduro en 2018, unos comicios considerados fraudulentos por la oposición.

Condiciones en prisión

"Se les ha limitado el acceso a la torre que es donde están los baños y es donde pueden asearse y hacer sus necesidades fisiológicas", dijo Hernández a la AFP al denunciar que tampoco tienen acceso a agua potable.

Explicó que se hidratan con el agua que usan los trabajadores de la cárcel para el riego de plantas.

La falta de acceso al agua y atención médica es una "manera de presión para que levanten la huelga", señaló Milagros Astudillos, esposa de un sargento preso.

Más de 1,000 presos políticos fueron excarcelados desde febrero bajo una amnistía impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

Según la oenegé Foro Penal más de 300 continúan tras las rejas.