El ministro haitiano de Justicia conoció este martes la megacárcel símbolo de la "guerra" del presidente Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador, en medio de un hermético acuerdo de cooperación bilateral en seguridad anunciado por Haití.

Bukele mantiene desplegados más de 2,000 militares en Puerto Príncipe y alrededores para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

Los cuatro soldados salvadoreños integran la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés) una fuerza internacional respaldada por la ONU.

Las tropas enviadas por Bukele desde finales de octubre destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y, junto a la policía haitiana, fue recuperado un estadio de fútbol en la capital, tomado desde hace dos años por las bandas.

El ministro haitiano Patrick Pélissier visitó las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Fotografías divulgadas por el gobierno salvadoreño mostraron a Pélissier en el Cecot junto a funcionarios locales frente a un grupo de pandilleros dentro de una celda.

"Estamos en la total disposición de apoyar a otros países en la lucha contra la criminalidad", dijo el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, tras reunirse con Pélissier.

Este mismo martes el gobierno de Haití anunció en Facebook un "acuerdo de cooperación" con El Salvador.

"El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo de Cooperación entre la República de Haití y la República de El Salvador", dice el texto sin dar más detalles.

Según el gobierno, con este acuerdo se abre "una nueva etapa" de las relaciones bilaterales y de la cooperación entre ambos países "en especial frente a los desafíos de seguridad" en Haití.

- "Gracias Bukele" -

En tanto, en las calles de Puerto Príncipe, miles de personas se manifestaron a favor de los soldados salvadoreños.

Los asistentes llevaban pancartas con mensajes como "Gracias, Bukele" y "Viva Bukele", de acuerdo con las fotografías tomadas por un periodista de la AFP.

"Nunca esperé algo así. Los oigo muy claro, muy fuerte. Yo también los quiero. Triunfaremos. Dios nos dará la Victoria", reaccionó Bukele en una publicación en X.

El despliegue salvadoreño, diferente al de la GSF, ha sido bien recibido por las autoridades haitianas, desbordadas desde hace tiempo y que han pedido refuerzos internacionales.

La guerra contra las pandillas de Bukele, que redujo los homicidios a mínimos históricos, se basa en un régimen de excepción vigente desde 2022 que permite arrestos sin orden judicial, un mecanismo cuestionado por organizaciones de derechos humanos que denuncian que la estrategia derivó en abusos y posibles crímenes de lesa humanidad.

Bajo el régimen de excepción han sido detenidas unas 93,000 personas, entre las cuales, según oenegés, hay miles de inocentes. Esas organizaciones reportan además la muerte de unos 500 presos.