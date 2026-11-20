Unas 30 personas denunciaron este jueves durante una protesta frente a la embajada de Rusia en Quito que sus familiares fueron reclutados con engaños para combatir en Ucrania.

Los manifestantes se congregaron frente a la sede diplomática con globos, pancartas y fotografías de familiares con uniformes militares, y pidieron ayuda para localizarlos.

Luz Cabrera, una mujer de 56 años, intenta ubicar a su hijo que viajó en julio a Rusia supuestamente para trabajar como conductor a cambio de un bono de 35,000 dólares.

La última vez que habló con su hijo, cuya identidad mantiene en reserva, fue en septiembre.

"Me dijo que él estaba recibiendo un entrenamiento y el 6 de septiembre él llamó y me dijo: mamita deme la bendición, ya me van a mandar al campo de batalla", relató a la AFP Cabrera.

Según la mujer, su hijo de 31 años fue contactado a través de redes sociales.

Investigaciones oficiales

Amnistía Internacional ha denunciado que decenas de latinoamericanos de países como Cuba, Colombia, Perú y Brasil fueron reclutados con engaños para combatir junto a las fuerzas rusas en la guerra desatada por la invasión de Ucrania en 2022.

Testimonios familiares

Las fiscalías de Perú y Bolivia abrieron investigaciones a partir de denuncias de reclutamiento.

El gobierno de Ecuador no se ha pronunciado sobre el caso.

Graciela Tapuy señaló a la AFP que su hermano fue contactado en la zona rosa de Quito para trabajar en un hotel en Grecia, pero que terminó en Rusia.

"Estoy en la guerra de Rusia, me mintieron", le dijo Bryan en julio a su familia, contó Tapuy.

Según su versión, su familia recibió una llamada de autoridades ecuatorianas para tomar una muestra de ADN, porque Bryan podría estar entre los fallecidos en la guerra. Ahí les explicaron "había firmado unos contratos, pero en ruso".