La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó el jueves un mecanismo de asambleas vecinales que busca recolectar propuestas con miras a un programa de gobierno y una transición democrática en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

La víspera, Machado prometió una transición política con "la verdad sin rencor y la justicia sin venganza" durante un encuentro con miles de estudiantes de la principal universidad de Venezuela tras regresar al país hace un mes.

Se espera que el proceso que va a durar varios meses supere el millón de participantes.

La líder opositora y su partido Vente Venezuela piden convocar elecciones en 2027, mientras la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha dicho que se harán pero sin precisar fecha.

"Esto es histórico, esto es la ejecución de la ciudadanía. Van a ser las bases de la nueva República vamos a trabajar juntos", dijo Machado al asistir a una asamblea en La Vega, un barrio popular de Caracas.

Propuestas y plataforma

Alrededor de 2,000 encuentros con vecinos fueron organizados en Venezuela y en el extranjero durante el primer día de la iniciativa, según el equipo de Machado.

En las asambleas se plantean 19 preguntas que alimentarán la plataforma digital denominada Punto de Acuerdo. Los temas de interés nacional van desde fechas para las elecciones presidenciales, cambios en el sistema de justicia, de educación, salud, salarios y pensiones, hasta el peso del sector público o privado.

"Lo que aquí se levante va a orientar, sin duda alguna, el programa de gobierno de María Corina", dijo a la AFP Fabio Valentini, gerente general de la plataforma Punto de Acuerdo.

"Vamos a trabajar juntos (...) todo un movimiento del pueblo organizado es indetenible", agregó Machado que estuvo casi un año en la clandestinidad y regresó a Venezuela al cabo de diez meses en el exilio luego de denunciar fraude en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.