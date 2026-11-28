Miles de personas resultaron afectadas este viernes por inundaciones asociadas con el fenómeno climático de El Niño en Piura, en el norte de Perú, informaron autoridades.

Tras 12 horas de intensas lluvias iniciadas el jueves, las vías de la ciudad terminaron con vehículos sumergidos y transeúntes con el agua hasta la cintura, constataron periodistas de la AFP.

Unas "2,000 familias" fueron "afectadas por todas estas lluvias", según un reporte preliminar, indicó Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, a la radio RPP.

El organismo, que vincula las lluvias con el fenómeno climático, envió por vía aérea cinco toneladas de ayuda humanitaria a la región de Piura, unos 1,000 kilómetros al norte de Lima, según un comunicado.

Una refrigeradora flotaba este viernes en medio de la casa inundada de Pierre Garavito, un vecino del barrio Santa Margarita de Piura.

Acciones oficiales

"Recién es la primera lluvia fuerte del fenómeno El Niño y mire cómo nos está tratando. Todo, he perdido todo (...) Así estamos todos los moradores" del vecindario, aseguró.

El general Carlos Rabanal, jefe del Comando Operacional Norte de las Fuerzas Armadas, informó que ya se instaló "una trasvasadora de agua" para acabar con los aniegos y unos 250 soldados intervienen en las tareas.

También indicó a la estatal TV Perú que se habilitaron albergues para atender a los damnificados.

La presidenta peruana Keiko Fujimori anunció que viajará a las zonas afectadas.

Situación nacional

A raíz de las inundaciones, la mandataria postergó un viaje a Colombia, donde tenía previsto reunirse la semana próxima con su homólogo Abelardo de la Espriella.

Perú declaró en emergencia a inicios de mes a 1,380 distritos de los más de 1,800 que tiene el país.

Más de 9,3 millones de personas, casi un tercio de la población de Perú, están expuestas a un alto riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierras por el fenómeno climático, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Enfen, la comisión técnica del gobierno a cargo del seguimiento de El Niño, informó que el evento será de magnitud extraordinaria hasta febrero y luego amainará hasta junio próximo.