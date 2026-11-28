El exministro de Economía de Paraguay Carlos Fernández Valdovinos se entregó este viernes a la justicia, luego de una orden de arresto en su contra por el colapso del banco Ueno, causa por la que fue destituido y encarcelado el expresidente Santiago Peña.

Investigación fiscal

Fernández Valdovinos entró al mediodía del viernes a la sede de la Dirección del Crimen Organizado en Asunción, donde fue visto por una decena de medios de comunicación que lo esperaban en el lugar.

La fiscalía explicó que el pedido de arresto del exministro de Peña se basa en "supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos", según la orden a la que tuvo acceso la AFP.

El colapso del banco Ueno provocó el 6 de noviembre la destitución de Peña de la presidencia tras un juicio político. Quedó detenido ese mismo día.

Impacto financiero

Otra veintena de personas, entre ellos varios exfuncionarios y sus familiares, también fueron arrestados.

El Banco Central intervino en la crisis y procedió a la devolución de gran parte de los depósitos del banco, que gestionaba millones de dólares en jubilaciones y varias cuentas estatales, además de depósitos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), entre otras corporaciones.

De acuerdo a la investigación, la fiscalía detectó que en julio de 2025, mientras era ministro, Fernández Valdovinos "autorizó la colocación de 250,000 millones de guaraníes (unos 38,8 millones de dólares) de recursos previsionales de la Caja Fiscal en certificados de ahorro de Ueno Bank S.A. a un plazo de cinco años".

Tras dejar el cargo de ministro, en agosto de 2026 suscribió un contrato de consultoría millonario con el grupo económico que controlaba el banco.

La hipótesis de la fiscalía es que ese contrato sería "una retribución personal vinculada con la autorización ministerial que permitió la colocación de los fondos previsionales en la entidad bancaria".

También se investiga su supuesta participación en una "estructura organizada integrada por autoridades del Poder Ejecutivo y del órgano regulador del sistema financiero (...) para favorecer el financiamiento, la liquidez y el funcionamiento" del banco.

Fernández Valdovinos fue una figura central de la política económica del gobierno de Peña desde agosto de 2023 hasta su renuncia, el 31 de marzo de 2026, cuando pasó a ocupar el cargo de consejero de la entidad binacional Itaipú.

La fiscalía había ordenado un allanamiento de la vivienda del exministro el 10 de noviembre.

El banco colapsó a principios de noviembre por insolvencia y congeló depósitos de unos 1.8 millones de clientes. Más del 80% de los ahorristas recibieron luego sus depósitos.