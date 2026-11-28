El socialista Pedro Sánchez llamó el viernes a impedir que "avance el pasado" en España, antes de unas elecciones generales en las que la derecha es favorita según los sondeos, y podría llegar al poder con el apoyo de la extrema derecha.

"Estas elecciones van de que avance España y de que no avance el pasado", aseguró el presidente del Gobierno español en Madrid, durante el acto final de su campaña para revalidar el cargo, en el que también participaron figuras como el célebre cineasta español Pedro Almodóvar.

La votación del domingo en la cuarta economía de la zona euro será observada con atención ante la proximidad de comicios en países como Francia, Italia y Polonia, que podrían redefinir el equilibrio de poder dentro de la Unión Europea.

Si la extrema derecha accede al gobierno en estas legislativas adelantadas, inicialmente previstas para mediados de 2027, será la primera vez que ocurre en España desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

La mayoría de las encuestas daban como ganador de los comicios al Partido Popular (PP, derecha), pero sin alcanzar la mayoría absoluta. La distancia con los socialistas fue, sin embargo, recortándose a medida que avanzaba la campaña.

"La mayoría progresista la tenemos a la vista", arengó Sánchez, que vestía una camiseta roja en la que se leía "la fuerza de la gente".

- "Se acabó" -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, eligió Sevilla, en el sur, para concluir la campaña que espera que esta vez lo lleve al Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español.

"Vamos a cambiar y volver a levantar nuestra nación", prometió. "Si votamos todos juntos el domingo, se acabó, empezamos una nueva época en España", agregó entre aplausos.

Según los sondeos, el PP vencería, pero no alcanzaría la mayoría absoluta en el Congreso, lo que podría llevarle a buscar el apoyo de Vox, de extrema derecha y tercera fuerza política de España, que podría casi duplicar sus escaños.

El PP y Vox ya gobiernan juntos en varias regiones.

"El 29 de noviembre, no votéis con miedo, votad con valor", instó el líder de Vox, Santiago Abascal, en su acto final en una abarrotada Plaza de Toros de Valencia, donde volvió a denunciar que "hay una mafia criminal en el gobierno".

Para Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, las últimas horas de campaña serán decisivas para el líder socialista, que busca "movilizar a los abstencionistas", que suelen ser de izquierda, frente a una derecha que se ha centrado en su lema de "echar a Sánchez".

Esa movilización también podría impulsar a la coalición de extrema izquierda Frente Amplio, encabezada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con malos resultados en los sondeos pero cuyo apoyo probablemente necesitaría Sánchez para seguir en el poder.

- Escándalos y crisis -

Sánchez, al frente del ejecutivo desde junio de 2018, llega a su cita más difícil con las urnas erigido en figura internacional de la izquierda tras sus choques con Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Pero dentro de España, está muy desgastado por una serie de escándalos de corrupción que involucran a antiguos cercanos colaboradores y familiares.

El líder socialista, de 54 años, presume del dinamismo de la economía española pese a las persistentes desigualdades e intenta capitalizar la indignación por la crisis del acceso a la vivienda. De hecho, adelantó estas elecciones cuando el Congreso le tumbó un paquete de medidas para enfrentar la situación.

La oposición le reprocha, sin embargo, no haber frenado la escalada de los precios de la vivienda ni del costo de vida en general, ni haber anticipado en julio la llegada de decenas de miles de migrantes al enclave español norafricano de Ceuta desde Marruecos.

Asimismo, lo acusa de falta de inversión al recordarle los dos accidentes de trenes de alta velocidad que este año causaron la muerte de 115 personas.

Feijóo, de 65 años, reivindica su balance al frente de la región noroccidental de Galicia durante trece años y asegura que pasará página de la era Sánchez con "verdad, decencia y gestión".

La inmigración, que Vox pide limitar, se ha vuelto tema candente de la campaña, en un país donde miles de extranjeros, principalmente latinoamericanos, siguen pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en el marco de un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno socialista.

Este viernes, al menos ocho migrantes fueron encontrados muertos en una embarcación que buscaba llegar a las islas Canarias. El archipiélago atlántico es una de las principales vías de entrada a Europa para migrantes que huyen de la pobreza y los conflictos.