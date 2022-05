En Florida, militantes celebran posible decisión de la Corte Suprema de EEUU contra el aborto

Madelyn Ocasio está eufórica. La posible anulación del derecho al aborto este año en Estados Unidos por parte de la Corte Suprema, como sugiere un borrador filtrado en la prensa, significa mucho para esta militante antiaborto de Coral Gables, en Florida.



A sus 66 años, espera que se cumplan al fin sus oraciones por la anulación de la sentencia Roe contra Wade, que reconoció en 1973 el derecho constitucional al aborto.



"Sentíamos en nuestros corazones que (la sentencia) Roe sería anulada este año", dice Ocasio, militante del grupo antiaborto nacional Sidewalk Advocates for Life.



"Siempre he tenido esperanza, pero ahora tengo más. Y espero que todas las protestas no disuadan a los jueces a favor de anular" esa sentencia, añade la activista, que anticipa una batalla contra el Tribunal Supremo.



"La vida comienza en la concepción y no es un derecho de la mujer", afirma en el jardín de su casa de Coral Gables, al sur de Miami, ante pancartas que rezan "el aborto hace daño a la mujer" y "el aborto mata niños".



Ahora, al igual que otros militantes de Florida, Ocasio quiere que las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador republicano Ron DeSantis, prohíban pronto la interrupción voluntaria del embarazo.



"En nuestro estado, aprobaron (en abril) una ley para prohibir el aborto después de 15 semanas (de embarazo), pero creo que no es suficiente", afirma Ocasio. "Deberíamos tener leyes más fuertes para prohibir el aborto por completo".



Si la Corte Suprema anula la sentencia Roe contra Wade, las leyes de aborto dependerán de cada estado.



Y en ese contexto, lo que pase en Florida será sin duda observado en el resto de Estados Unidos, ya que el estado sureño se considera como un crisol de culturas y es uno de los llamados estados pendulares, aquellos más reñidos electoralmente entre republicanos y demócratas.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.