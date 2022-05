Supervivientes y familiares de las víctimas de derrumbe del edificio de Surfside en EEUU recibirán USD 997 millones

Supervivientes y familiares de las víctimas del derrumbe de un edificio en Surfside (Florida), que dejó 98 muertos el año pasado, recibirán al menos 997 millones de dólares tras un acuerdo judicial alcanzado este miércoles, según confirmó uno de los abogados de los demandantes a la AFP.



"El acuerdo ahora mismo es de 997 millones de dólares. Y recuperaremos aproximadamente otros 100 millones de dólares", indicó el letrado Carlos Silva.



El edificio Champlain Towers South, de 12 plantas, se derrumbó parcialmente en la madrugada del 24 de junio frente al mar en Surfside, al norte de Miami Beach.



El acuerdo, anunciado este miércoles en una corte del condado de Miami-Dade, zanja una demanda colectiva contra varias entidades.



Una de ellas era la empresa constructora de un edificio junto al Champlain Towers South, acusada por las víctimas de contribuir al derrumbe por haber generado vibraciones mientras trabajaban en el terreno adyacente.



Las razones de la catástrofe aún no se han establecido con certeza, pero los primeros elementos de la investigación revelaron que la estructura del edificio parecía estar degradada en algunas partes.



Tras el derrumbe, los bomberos trabajaron durante semanas en busca de posibles supervivientes.



Pero, a excepción de un adolescente rescatado horas después del derrumbe, no encontraron a ninguna persona con vida entre los escombros.



El abogado Harley S. Tropin, quien presentó el acuerdo en el tribunal, celebró lo conseguido para las víctimas.



"Aunque ninguna cantidad de dinero será suficiente para compensarlas, esperamos que el cierre del capítulo legal de esta catástrofe traiga a las víctimas cierto consuelo", declaró en un comunicado enviado a la AFP.



El juez encargado del caso, Michael Hanzman, ya había aprobado en marzo un acuerdo de 83 millones de dólares, pero ese dinero sólo iba destinado a los propietarios de apartamentos en el edificio y no a los familiares de las víctimas.

