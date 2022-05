EEUU levanta una serie de restricciones a Cuba

El gobierno de Joe Biden dijo el lunes que levantará una serie de restricciones a Cuba impuestas durante la era Trump, facilitando procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos a la isla, una decisión saludada por La Habana.



El anuncio de Washington surge de la revisión de la política hacia La Habana prometida por Biden al llegar a la Casa Blanca en enero de 2021, pero que comenzó a tomar forma tras las históricas protestas que sacudieron a Cuba en julio pasado.



"Con estas medidas pretendemos apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar una vida exitosa en su hogar", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.



Un alto funcionario estadounidense consideró una "coincidencia" que esto se anuncie tras una amenaza de boicot a la próxima Cumbre de las Américas en Los Ángeles por parte de México, luego de que Cuba denunciara haber sido excluida de los preparativos.



"Las invitaciones no han salido. Así que no ha habido una decisión sobre esto. Y estas medidas de política (hacia Cuba) se han trabajado durante mucho tiempo, y se consideran completamente separadas de la conversación de quién asiste y quién no asiste a la Cumbre", señaló a periodistas bajo condición de anonimato.



El gobierno de Biden dijo que restablecerá el programa CFRP, suspendido desde 2017 y que permite a ciudadanos y residentes estadounidenses reunirse en Estados Unidos con sus familiares cubanos a través de canales regulares de migración.



También indicó que aumentará la capacidad de procesamiento de solicitudes de visa en La Habana, mientras sigue haciendo la mayoría de estos trámites migratorios en Guyana.



La embajada estadounidense en Cuba redujo su personal al mínimo en septiembre de 2017, cuando el republicano Donald Trump denunció "ataques sónicos" que afectaron la salud de sus diplomáticos desde 2016.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.