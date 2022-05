Musk pide pruebas del número de cuentas falsas de Twitter para seguir con su oferta

El magnate tecnológico Elon Musk ha asegurado este martes que el acuerdo de compra de la red social Twitter no avanzará hasta que su director ejecutivo no muestre públicamente una prueba de que sus cuentas falsas no superan el 5% del número total de usuarios.

Y es que el magnate, que paralizó temporalmente su oferta la semana pasada a la espera de conocer la información real sobre el número de cuentas falsas, llegó a decir que sospechaba que podrían superar hasta el veinte por ciento del número total de usuarios, un quince por ciento más de los cálculos oficiales de Twitter.