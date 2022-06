El Senado de EEUU aprueba un proyecto de ley de control de armas

Avanza en el Congreso de Estados Unidos una ley sobre control de armas.



El Senado aprobó el jueves la primera legislación sobre la materia en casi 30 años.



Sin embargo, la ley no satisface las demandas de los opositores a las armas y del presidente Joe Biden.



El texto, que deberá ser votado en la Cámara de Representantes el viernes, incluye la mejora de la comprobación de los antecedentes de los compradores menores de 21 años, 11.000 millones de dólares de financiación para la salud mental y 2.000 millones de dólares para programas de seguridad escolar.



Los legisladores trabajaron a contrarreloj en el proyecto de ley en las últimas semanas, tras la matanza de 21 personas en una escuela primaria de Uvalde, Texas y de 10 afroestadounidenses en un supermercado de Buffalo, en Nueva York.



Pero el avance de la ley se vio opacado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia más temprano, que estableció que los estadounidenses tienen derecho a llevar un arma de fuego en público.



Esa sentencia anuló una ley neoyorquina de más de un siglo de antigüedad que establecía que quien quisiera un permiso para portar un arma de fuego fuera del hogar debía demostrar que la necesitaba.

“Creo que no es inteligente con todas las cosas que han pasado en las últimas semanas y obviamente últimos años con tiroteos en masa. No veo una razón por la que no debamos tener leyes sobre armas más estrictas”, dijo Laurent Baud, residente de Nueva York.



El presidente Biden había impulsado iniciativas más ambiciosas, como la prohibición de los rifles de asalto y de los cargadores de alta capacidad.



Pero es un desafío político legislar con un Senado dividido a partes iguales entre demócratas y republicanos, ya que la mayoría de los proyectos de ley requieren 60 votos sobre 100 para ser aprobados.