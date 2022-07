El autor de la matanza del 4 de julio es acusado de siete asesinatos

Siete cargos de asesinato en primer grado para el presunto autor de matanza del 4 de julio en Estados Unidos.



El fiscal del estado de Illinois anunció el martes que Robert Crimo, de 21 años, puede enfrentar aún más acusaciones y que de ser hallado culpable, el sospechoso, sería condenado a cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional.



Crimo disparó más de 70 veces con un rifle similar a un AR-15 durante un desfile por el día de la Independencia de Estados Unidos en Highland Park, una localidad cercana a Chicago.



La policía señaló que el joven se vistió de mujer para ocultar su identidad, usó una peluca para esconder los tatuajes de su rostro, abandonó el arma y se mezcló con la gente que huía despavorida.



“Simplemente me sorprendió porque él es de la edad de algunos amigos míos y gente que conozco lo conocen, probablemente caminamos por los mismos pasillos. Probablemente nos cruzamos una o dos veces, no tengo idea. Pero fue muy repugnante y perturbador escucharlo”, dijo Natalie Belloff, residente de Highland Park.



Crimo fue identificado gracias a videos de vigilancia y el rastreo del arma que había comprado legalmente pero no ha revelado el móvil. Según la policía, el joven intentó suicidarse en abril de 2019 y estuvo bajo tratamiento médico.



En septiembre de 2019, agentes acudieron a su casa tras ser alertados de que amenazaba con "a matar a todos" e incautaron cuchillos, una daga y una espada.

“Parte de nuestro problema, además del legislativo, tenemos una gran crisis de salud mental y no tenemos los recursos, especialmente saliendo de la pandemia para cubrir las necesidades de salud mental de todos, particularmente de adolescentes y adultos jóvenes”, aseguró la terapeuta Susan Miller.



Este tiroteo se suma a una larga lista de matanzas similares en Estados Unidos, donde el derecho a portar un arma está consagrado en la Constitución y varios intentos de reformas legislativas han fracasado.



Según la página web Gun Violence Archive, más de 22.400 personas han muerto por armas de fuego en lo que va de año, incluyendo los suicidios.