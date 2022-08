Ex funcionario de Twitter denuncia fallas de seguridad de la plataforma

El ex jefe de seguridad de Twitter acusó a la red social de haber disimulado las vulnerabilidades de su sistema de protección de datos y mintió sobre su lucha contra las cuentas falsas, reportaron el martes el diario The Washington Post y la red CNN.



En un documento dirigido el mes pasado al regulador bursátil (SEC), al departamento de Justicia y a los controladores estadounidenses de la competencia (FTC), Pete Zatko señaló "fallas graves y groseras, deliberada ignorancia y amenazas a la seguridad nacional y la democracia", según el texto divulgado por los medios.



Twitter dijo a la AFP en una nota que la denuncia está "colmada de incoherencias e imprecisiones" y aseguró que la protección de datos es parte de sus prioridades.



La empresa denunció también el oportunismo de Zatko que busca "perjudicar a Twitter, a sus clientes y a sus accionistas". Indicó que lo despidió en enero por su "ineficaz liderazgo y mal desempeño".



El denunciante mencionó servidores obsoletos, programas vulnerables a ataques informáticos y ejecutivos que procuran esconder la cantidad de tentativas de pirateo tanto ante los accionistas como las autoridades estadounidenses.



También señaló que Twitter privilegia el aumento de la cantidad de usuarios antes que combatir los spams (mensajes no deseados) y bots.



El tema de las cuentas falsas está en el centro de la batalla legal entre Twitter y el magnate Elon Musk quien acusa a la empresa de minimizar la proporción de cuentas falsas y spam, estimada en 5% por la plataforma.



Con este argumento, Musk busca justificar el abandono de su plan de comprar Twitter por 44.000 millones de dólares a principios de julio y evitar el pago de las tasas de rescisión del negocio.



El comité de inteligencia del Senado quiere reunirse con Zatko para discutir sus acusaciones, según The Washington Post y la CNN.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.