Biden apunta contra Trump y sus seguidores "extremistas"

El presidente Joe Biden calificó a Donald Trump y los "extremistas" que lo siguen de enemigos de la democracia estadounidense, durante un discurso este jueves en Filadelfia con el que buscó animar a los votantes antes de las elecciones de medio mandato en noviembre.



Biden atacó sobre todo a los republicanos que abrazan la ideología MAGA (Make America Great Again) e instó a sus partidarios a contraatacar.



"Donald Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra República", dijo Biden hablando cerca del lugar donde se proclamó la Declaración de Independencia y se adoptó la Constitución de Estados Unidos hace más de dos siglos.



"No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Nunca", advirtió Biden, en una clara referencia al asalto del año pasado al Capitolio por parte de los partidarios de línea dura de Trump que se negaron a aceptar su derrota.



Además, el presidente exhortó a los estadounidenses a "defender" la democracia, pues no está "garantizada".

"Durante mucho tiempo, nos hemos dicho a nosotros mismos que la democracia estadounidense está garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla. Protegerla. Todos y cada uno de nosotros".

"Le pido a nuestra nación que se una, que se una detrás del único propósito de defender nuestra democracia, independientemente de su ideología", instó.



Según Biden, de 79 años, "las fuerzas de MAGA están decididas a hacer retroceder a este país. Retroceder a un Estados Unidos donde no haya derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien amas".



El presidente busca impulsar a su Partido Demócrata antes de las elecciones de medio mandato en las que está en juego el control del Congreso.





- Semifascismo -



Uno de los temas centrales del discurso de Biden fue la "batalla por el alma de la nación". La expresión se refiere a un texto que el actual presidente publicó en la revista The Atlantic en 2017, tras una manifestación de supremacistas blancos en la localidad de Chralottesville, en el sureño estado de Virginia, que terminó con una muerte y decenas de heridos. "Estamos viviendo una batalla por el alma de esta nación", escribió.



Tras su elección en 2020, el veterano político se planteó librar esta batalla a través del diálogo con legisladores republicanos moderados y mediante reformas en favor de la clase media.



Sin embargo, las encuestas parecen indicar que al líder demócrata le conviene ser más agresivo. La semana pasada, Biden acusó a los partidarios de Trump de estar consumidos por el "semifascismo".





- Sondeos -



Según una encuesta publicada el jueves por The Wall Street Journal, si las elecciones legislativas de medio término se celebraran hoy, el 47% de los votantes se inclinaría por los demócratas y el 44% por los republicanos. En marzo, la derecha tenía una ventaja de 5 puntos porcentuales.



Los demócratas sueñan con imponerse en la elección que renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y que tradicionalmente es desfavorable al partido que ocupa la Casa Blanca.



El debate político ha cambiado desde el comienzo del verano boreal. La inflación disminuyó, al tiempo que Biden impulsó una serie de reformas y anunció la muerte del líder de Al Qaida en un ataque estadounidense.



Suficiente para enfrentar dos grandes ejes de campaña de los republicanos: la caída del poder adquisitivo y la debilidad del presidente de mayor edad de la historia del país.



Varias encuestas muestran buenos desempeños de los demócratas en temas como la defensa del derecho al aborto y los avances sociales, en los que los republicanos son ahora percibidos mayormente como reaccionarios.



También aparecen los problemas legales de Trump, como el caso de los documentos confidenciales hallados en su residencia de Florida. Al Partido Demócrata le será de todas maneras difícil mantener el control en la Cámara baja aunque espera preservar su mayoría en el Senado.



Pensilvania será crucial para que eso suceda. Biden ya viajó a este estado el martes y regresará el lunes para celebrar el Día del Trabajo con el aspirante demócrata al Senado John Fetterman. Trump también irá a Pensilvania el sábado para apoyar a Mehmet Oz, su candidato en esta carrera.