Biden llama a "silenciar" el extremismo en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este jueves a "silenciar" las ideas extremistas, racistas y la incitación a la violencia durante una conferencia organizada por la Casa Blanca.



"No podemos quedarnos callados. Hay quienes dicen que cuando hablamos de eso (extremismo) dividimos al país", dijo el demócrata de 79 años en el evento llamado "United We Stand" (Permanecemos Unidos).



"El silencio se clava en las heridas", dijo Biden, quien recordó a una joven madre asesinada durante una manifestación de blancos supremacistas en Charlottesville, Virginia Oriental.



Heather Heyer, de 32 años, murió en agosto de 2017 cuando un simpatizante neonazi arremetió contra una multitud de activistas antirracistas. Los manifestantes protestaban contra una marcha de cientos de miembros de la ultraderecha, un evento que según Biden lo convenció de salir del ostracismo y lanzarse a la presidencia.



"Charlottesville lo cambió todo, porque creo que nuestra historia" consiste en "unirnos en una nación, en un Estados Unidos", expresó.



"El odio nunca se vence, solo se oculta, y si se le da oxígeno sale de su escondite. En los últimos años le hemos dado demasiado oxígeno en la política, en los medios y en internet", denunció el presidente estadounidense.



Según dijo, Biden busca "responsabilizar a las redes sociales de difundir el odio e incitar a la violencia", y para ello pidió al Congreso "poner fin a la inmunidad especial" de la que gozan.



Si bien Biden volvió a llamar a la unidad y la reconciliación este jueves, una postura que ha marcado su mandato desde el inicio, también deja ver en ocasiones un tono más virulento conforme se acercan las elecciones legislativas del 8 de noviembre, en las que los demócratas arriesgan perder el control del Congreso.



El evento "United We Stand" tuvo lugar después de un feroz discurso de Biden denunciando el "extremismo" del expresidente republicano Donald Trump y sus seguidores, a quienes acusó de sacudir los "cimientos" mismos de la democracia estadounidense.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.