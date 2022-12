EEUU dice que "no alienta" ataques de Ucrania en Rusia

Estados Unidos afirmó este martes que "no alienta" a Ucrania a atacar a Rusia después de los ataques con drones contra dos bases aéreas rusas cuya autoría se atribuye a Kiev.



"No permitimos que Ucrania ataque más allá de sus fronteras, no alentamos a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras", insistió el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



"Todo lo que hacemos, todo lo que hace el mundo para apoyar a Ucrania, es en apoyo de la independencia de Ucrania", dijo.



Price no llegó a culpar de los ataques con drones a Ucrania, que no se los ha atribuido. Moscú acusó el lunes a las fuerzas ucranianas de atacar dos bases aéreas en su territorio, afirmando que tres soldados murieron y dos aviones sufrieron daños leves.



Según expertos, Ucrania penetró en el espacio aéreo ruso con simples drones de la era soviética y no con la asistencia militar de miles de millones de dólares brindada por las potencias occidentales desde la invasión ordenada por Moscú el 24 de febrero.



"Estamos proporcionando a Ucrania lo que necesita usar en su territorio soberano, en suelo ucraniano, para enfrentarse a los agresores rusos", dijo Price.



Price declinó comentar un informe del Wall Street Journal de que Estados Unidos modificó el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS enviado a Ucrania para evitar que se dispare contra Rusia.



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho públicamente que no apoya dotar a Ucrania de misiles de mayor alcance por temor a una escalada que enfrentaría más directamente a Estados Unidos contra Rusia.

