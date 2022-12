La Trump Organization hallada culpable por fraude fiscal en Nueva York

La empresa familiar de Donald Trump, Trump Organization, fue declarada este martes culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York en un duro golpe para el expresidente, que aspira a volver a la Casa Blanca.



Tras un mes de audiencias, el jurado declaró a la Trump Corporation y a la Trump Payroll Corporation "culpables de todos los cargos", dijo el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, en su cuenta de Twitter.



"Se trata de un caso de codicia y engaño. En Manhattan, ninguna empresa está por encima de la ley", dijo Bragg en un comunicado, en el que señaló que esta es la primera vez que una empresa propiedad de Trump ha sido condenada penalmente.



Aunque la sentencia definitiva no se conocerá hasta el 13 de enero de 2023, la empresa se enfrenta a una multa de hasta unos 1,5 millones de dólares, lo que no repercutirá demasiado en las finanzas del multimillonario.



Sin embargo, la condena puede suponer un duro golpe a su reputación en su intento de volver a la Casa Blanca en 2024.



El jurado reconoció que la Trump Organization --que actualmente dirigen dos de sus hijos, Donald Jr y Eric Trump-- retribuyó económicamente en negro a los altos ejecutivos entre 2005 y 2021.



"No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado", dijo a la AFP Susan Necheles, abogada del equipo de los Trump, que anunció que recurrirán el fallo.

- "Trama delictiva -



El exdirector financiero de la empresa y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se había declarado culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1,76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021, y vinculó directamente a la Organización Trump con "una amplia gama de actividades delictivas".



Weisselberg, de 75 años, que trabajó para los Trump desde 1973, fue uno de los testigos clave del juicio. En el mismo admitió el esquema creado por la compañía para recibir beneficios no declarados como el usufructo de un lujoso apartamento en un elegante barrio residencial en Manhattan, autos de lujo para él y su esposa, el pago de matrículas en un colegio privado para sus nietos, el pago de muebles o dinero en metálico para vacaciones.



Según el acuerdo alcanzado con la fiscalía, Weisselberg aceptó pagar casi 2 millones de dólares en multas y cumplir una condena de cinco meses de cárcel (frente a los 15 años que se enfrentaba sin acuerdo) a cambio de su declaración en el juicio, que se inició el pasado 24 de octubre.



"Durante 13 años, la Trump Corporation y la Trump Payroll Corporation mantuvieron un esquema que premiaba a altos ejecutivos con lujosas prebendas e indemnizaciones mientras ocultaban intencionadamente los beneficios a las autoridades fiscales para evitar el pago de impuestos", dijo Bragg.



El veredicto de hoy "responsabiliza a estas empresas de Trump de su larga trama delictiva, además de al director financiero Allen Weisselberg, que se ha declarado culpable, ha testificado en el juicio y ahora será condenado a cumplir penas de cárcel", aseguró el fiscal en un comunicado.





- "Caza de brujas" -





En un comunicado, Trump calificó el fallo de la "mayor caza de brujas política de la historia del país", y alegó que el caso afecta únicamente a Allen Weisselberg y no a la empresa. La familia Trump, asegura, no "sabía nada".



Personalmente, Donald Trump, de 76 años, no está acusado en este caso, pero es objeto, junto a tres de sus hijos mayores, de otra investigación civil emprendida por la fiscal de Nueva York, la demócrata Leticia James, que los acusa de mentir al fisco, a prestamistas y aseguradoras en un esquema que alteró el valor de sus propiedades para enriquecerse.



Este juicio es uno más de las muchas demandas penales y civiles que enfrenta Trump, quien ha sido citado a declarar por la comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.



En otro caso, enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia por posible obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales sustraídos de la Casa Blanca.



Asimismo, el expresidente se sentará en el banquillo en abril en Nueva York acusado de difamación por una periodista que le acusa de haberla violado en los años 1990.