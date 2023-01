Biden dice que ignora contenido de documentos secretos hallados en su antigua oficina

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes en México que desconoce el contenido de documentos clasificados que fueron hallados en una oficina que usó cuando fue vicepresidente de su país.



"No sé lo que contienen los documentos", dijo Biden a periodistas al término de la Cumbre de América del Norte junto con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



Biden se declaró sorprendido por el hallazgo, que tuvo lugar en un centro de investigación en Washington, y garantizó su cooperación para esclarecer el caso.



"Fui informado del descubrimiento y me sorprendió saber que había documentos gubernamentales que fueron llevados a esa oficina (...) estamos cooperando plenamente", sostuvo el mandatario demócrata.



Los abogados de Biden descubrieron los documentos en noviembre durante una jornada de limpieza en el Centro Penn Biden, afiliado a la Universidad de Pensilvania, y los remitieron al Archivo Nacional, que administra este tipo de material, informó el consejero especial de Biden, Richard Sauber.



Estaban en un "armario cerrado" cuando los encontraron, agregó.



"La Casa Blanca está cooperando con el Archivo Nacional y el Departamento de Justicia", indicó Sauber en un comunicado, en el que describió el hallazgo como "un pequeño número de documentos con marcas de clasificado".



"Los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o requerimiento previo" y desde que los encontraron, los abogados de Biden han cooperado para "asegurarse de que los registros de la administración Obama-Biden estén en posesión del Archivo", añadió.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.