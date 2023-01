Meta permitirá que Trump vuelva a Facebook e Instagram

Meta anunció este miércoles que "pondrá fin a la suspensión" de las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump en las próximas semanas, dos años después de que el expresidente estadounidense fue vetado tras el asalto de sus seguidores al Capitolio.



"El público tiene que poder oír lo que dicen los políticos para poder tomar decisiones", declaró en un comunicado Nick Clegg, responsable de asuntos internacionales de Meta.



"Pero eso no significa que no haya límites a lo que la gente puede decir en nuestra plataforma. Cuando hay un riesgo de perjuicio en el mundo real - un riesgo elevado que justifique una intervención de Meta en el debate público- actuaremos", precisó.



El expresidente fue excluido de la red social el 7 de enero de 2021, cuando aún estaba en el poder, por haber animado a sus seguidores durante el ataque al Capitolio en Washington la víspera, una decisión sin precedente, imitada en aquel entonces por la mayoría de las principales redes sociales, incluida Twitter.



En junio de 2021, Facebook decidió que la exclusión duraría dos años, y que el multimillonario republicano podría volver cuando "los riesgos para la seguridad del público" hayan "desaparecido".



La suspensión "¡no debería jamás volver a ocurrirle a un presidente en ejercicio o a quien sea que no merece sanciones!", reaccionó Trump en su cuenta de Truth Social, la red social que lanzó el año pasado.



La semana pasada, el exmandatario republicano pidió oficialmente poder volver a Facebook.



Su abogado dirigió una carta al fundador y presidente de Meta, Mark Zuckerberg, solicitándole no "reducir a un candidato a la presidencia al silencio".



El hombre político ya había sido readmitido en Twitter el 19 de noviembre de 2022, cuatro días después de haber declarado su candidatura a la elección presidencial de 2024.



Sin embargo aún no publica mensajes en su cuenta, y comunica principalmente por medio de su propia plataforma, Truth Social.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.