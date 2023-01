Biden dice que "no" enviará aviones caza F-16 a Ucrania

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo el lunes que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su guerra contra la invasión rusa.



"No", respondió el mandatario al ser consultado por periodistas en la Casa Blanca si estaba a favor de enviar esos aviones, que según dijeron los líderes ucranianos, encabezan su última lista de armas deseadas.



Luego de serias divisiones, las naciones occidentales finalmente acordaron la semana pasada enviar modernos tanques con estándares de la OTAN, una de las armas más poderosas de sus ejércitos convencionales.



La mejora en el apoyo militar avivó la esperanza de Kiev de comenzar a recibir pronto aviones caza F-16 para reforzar su disminuida fuerza aérea, sin embargo este sigue siendo asunto de álgido debate en Occidente.



Cuando se asoma el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero, hay expectativas crecientes de que Biden viaje a Europa como muestra de apoyo para la alianza que respalda a Ucrania.



Polonia está en el corazón del esfuerzo occidental como centro logístico, proveedor de armas y aliado estadounidense clave en Europa del este.



"Estaré yendo a Polonia, aunque no sé cuando", dijo Biden a los periodistas al ser preguntado por una eventual visita.

