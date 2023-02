El mal tiempo se prolongará seis semanas más, predice la marmota Phil en EEUU

La famosa marmota de la localidad de Punxsutawney, en Pensilvania, emergió este jueves de su guarida para anunciar seis semanas más de invierno para frustración de aquellos que ansiaban una primavera anticipada.



Más de 5,000 personas pasaron la fría noche en vela esperando a que Phil saliera de su guarida invernal, en el Día de la Marmota, que se ha convertido en una fecha ineludible del calendario festivo de Estados Unidos y Canadá.



Cuando Phil asoma a la superficie y ve su sombra, es mal presagio pues significa que todavía habrá seis semanas más de mal tiempo, por lo que se regresa a su guarida a que afuera escampe.



Al contrario, la primavera se anuncia cuando no hay sombra y se queda en la superficie en señal de que el frío y la nieve quedaron atrás.



"Veo una sombra en mi escenario. Y así, sin importar cómo se mide (auguro) seis semanas más de clima invernal", leyó un maestro de ceremonias vestido con esmóquin y sombrero de copa en la ceremonia que cada 2 de febrero organizan los miembros del Club de la Marmota de Punxsutawney en la localidad de Gobbler's Knob, el hogar oficial de Phil a las afueras de la ciudad.



En brazos del manipulador de marmotas AJ Dereume, el famoso animal escuchó su pronóstico meteorológico no sin curiosidad por el ajetreo que le rodeaba.



En un mal presagio que vino a confirmar las predicciones de Phil, al otro lado de la frontera, en Canadá, la marmota homóloga Fred fue hallada muerta en Val-d’Espoir, cuando se esperaba que emergiera.



"La primavera se atrasará", anunciaron los organizadores con ayuda de una marmota de peluche. "Todavía nos aguardan días fríos", lanzaron ante la muchedumbre congregada para el gran día.



Esta gran fiesta, popularizada por la película "El día de la marmota" o "Atrapado en el tiempo", protagonizada por Bill Murray en 1993, tiene sus raíces en la cultura celta, según el folclorista Dan Yoder, citado por medios locales.



Las diferentes oledas de migrantes europeos al este del país, en particular alemanes y holandeses, trajeron nuevas costumbres en una región donde la agricultura era la principal fuente de ingresos, y para la que la predicción del tiempo era esencial en la época de siembra.



Los alemanes solían recurrir al tejón para hacer sus predicciones meteorológicas, pero en tierras americanas los holandeses recurrieron a la marmota, más abundante en la zona donde se asentaron a mediados del siglo XVIII, según Yoder.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.