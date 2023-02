EEUU recupera restos del globo derribado pero descarta devolverlos a China

Estados Unidos recuperó los primeros restos del globo chino derribado, informó este lunes un portavoz de la Casa Blanca, que descarta devolvérselos a China.



Los equipos desplegados frente a la costa de Carolina del Sur (sureste) "recuperaron algunos restos de la superficie del mar", dijo a los periodistas John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.



Añadió que las "condiciones meteorológicas" no han permitido emprender operaciones submarinas para recuperar más.



Según él, Estados Unidos "no tiene la intención o planes de devolver" los restos a las autoridades chinas.



Un barco de la Marina de Estados Unidos inspecciona la zona en la que cayeron los restos del globo, que tenía unos 60 metros de altura y transportaba una especie de canasta de más de una tonelada de peso, señaló el general Glen VanHerck, jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD).



Los republicanos critican al presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, por haber, según ellos, tardado demasiado en derribar el dispositivo.



Pero Kirby aseguró que el retraso se debe a que era una ocasión para examinar el globo, y que esperan que los restos proporcionen más información.



Además aseguró que Estados Unidos ha "tomado medidas para mitigar la capacidad de recopilar (datos) que habría tenido este globo sobre sitios militares delicados".



China asegura que era un globo de observación meteorológica errante sin propósito militar, pero Estados Unidos lo califica de vehículo de espionaje a gran altura. El fin de semana se ha detectado un segundo globo chino que sobrevolaba América Latina.



Lo sucedido no parece sorprender a Biden. "El tema del globo y el intento de espiar a Estados Unidos es algo que se anticipa desde China", dijo, y precisó que "no se trata de confiar en China, se trata de decidir en qué podemos trabajar juntos y en qué (temas) estamos en oposición".



Según Kirby, el gobierno contactó con funcionarios de la administración anterior para obtener información sobre los sobrevuelos de globos chinos mientras Donald Trump era presidente.



Los globos chinos sobrevolaron territorio estadounidense en tres ocasiones, por breves lapsos, durante la presidencia de Trump, y una, también por poco tiempo, al comienzo del mandato de Biden, afirma El Pentágono.



Desde el derribo, Estados Unidos estuvo en contacto con las autoridades chinas, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, pero no se habló de reprogramar el viaje del jefe de la diplomacia Antony Blinken a China, aplazado por el incidente del globo.



"Incluso en estos tiempos de mayor tensión, queremos poder agarrar el teléfono y hablar", declaró a los periodistas.



El gobierno de Biden también está en contacto con sus aliados para informarles de lo que sabe sobre el globo espía chino.